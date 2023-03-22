رأس الخيمة.. الدعوة لتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

بدأت دائرة بلدية رأس الخيمة، متمثلة في إدارة الصحة العامة اليومين الماضيين، تكثيف حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية وغيرها التي تقدم خدماتها بكثرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للتحقق من تطبيقها كافة اشتراطات الصحة العامة.

وأكدت الصحة العامة، أن تلك الحملات الرقابية تأتي كذلك إلى دعوة المنشآت مواصلة الالتزام التام بكافة اشتراطات السلامة والصحة في تقديم الخدمات والمنتجات طوال الشهر الكريم، لتقديم أفضل أنواع الخدمة للجمهور المستهلك، وتجنب التعرض إلى أي مساءلة قانونية نتيجة الإخلال بالقوانين والاشتراطات، في ظل تكثيف الزيارات واستقبال ملاحظات الجمهور.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»: إن الصحة العامة أنهت استعداداتها لتطبيق الخطة المتبعة قبل وخلال حلول شهر رمضان، عبر تكثيف الزيارات الميدانية للمفتشين للتواجد في مختلف المنشآت الصحية والغذائية التي تقدم خدمات متزايدة للجمهور المستهلك خلال هذه الفترة من العام، والتي يتم خلالها التحقق من تطبيق مختلف قوانين الصحة العامة واشتراطات السلامة، ومناشدة الجميع تجنب الإخلال بأي منها، مع التذكير بتكثيف الزيارات على فترات مختلفة من اليوم خلال شهر رمضان؛ بهدف إحكام الرقابة على مختلف المنشآت.وذكرت أن الصحة العامة نفذت الأيام الماضية عدداً من الحملات والزيارات التفتيشية والتي بلغ عددها ما يقارب 11 حملة، تضمنت بداية حملة على منشآت المطابخ الشعبية التي تستقبل العديد من طلبات تنفيذ الولائم والأكلات، وحملة على السوبر - هايبر ماركت التي تقدم مختلف المنتجات الاستهلاكية والمخابز الأوتوماتيكية وأسواق الخضراوات والفاكهة التي تشهد علميات شراء يومية للمنتجات والمحامص ومحال بيع الحلويات.

وأشارت إلى أن الإدارة قامت كذلك، متمثلة في قسم الرقابة الصحية والبيئية، بتنظيم عدد من الحملات التفتيشية، منها على المصابغ وصالونات الحلاقة الرجالية والعناية ومراكز التجميل النسائية والصالات الرياضية ومراكز التدليك والاسترخاء «نسائي - رجالي» ومتاجر بيع المواد الاستهلاكية - المكملات الغذائية - مراكز بيع المواد التجميلية ومحال العطارة ومحال بيع التبغ ومستلزماته.

وذكرت أن الإدارة قررت منح التصاريح لعرض الأطعمة الخفيفة خارج المطاعم، بعد تطبيق كافة الاشتراطات الصحية المعتمدة والتي تشدد على الالتزام بتوفير منصات بيع مؤقتة مصممة من مواد ذات رتبة غذائية تحمي وتقلل من تلوث المنتجات الغذائية داخلها من أي ملوثات.

كما أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة أوقات العمل في المقاصب وسوق المواشي وأسواق السمك والخضار والفواكه خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيكون العمل في قسم الرقابة الغذائية الفترة الأولى من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 02:30 ظهراً، والفترة الثانية من الساعة 01:00 ظهراً وحتى الساعة 06:30 مساءً، والثالثة من الساعة 09:00 مساءً وحتى الساعة 02:30 ليلاً، ويوم الجمعة الفترة الأولى من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً، والثانية من الساعة 03:00 ظهراً وحتى الساعة 06:00 مساءً، والفترة الثالثة من الساعة 09:00 مساءً وحتى الساعة 12:00 ليلاً، وعطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 02:00 ظهراً.

أما قسم الرقابة والخدمات البيطرية المقصب المركزي بالفلية، فمن الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 06:00 مساءً، ومقصب رأس الخيمة من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً، ومقصب الغيل من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً، ومقصب شوكة حسب حاجة العمل، وسوق أسماك رأس الخيمة من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 06:00 مساءً، وسوق أسماك المعيريض من الساعة 01:00 ظهراً وحتى الساعة 10:00 مساءً، سوق أسماك الدقداقة من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً، وسوق المواشي من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 06:00 مساءً، ومنفذ رأس الدارة من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً، ومطار رأس الخيمة: خلال 24 ساعة حسب حاجة العمل.

وبخصوص قسم الرقابة الصحية البيئية: الفترة الأولى من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 02:30 ظهراً، والفترة الثانية من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة 06:00 مساءً، والثالثة من الساعة 08:00 مساءً وحتى الساعة 01:00 ليلاً، ويوم الجمعة الفترة الأولى: من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً، والفترة الثانية من الساعة 08:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 ليلاً، والثالثة من الساعة 11:00مساءً وحتى الساعة 02:00 ليلاً، وعطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد الفترة الأولى من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 02:30 ظهراً، والثانية من الساعة 07:00 مساءً وحتى الساعة 11:30 ليلاً والثالثة من الساعة 08:00 مساءً وحتى الساعة 01:00 ليلاً، وعن قسم المختبرات فالفترة الأولى من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 02:30 ظهراً، وعطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 02:00 ظهراً.