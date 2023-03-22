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فتوى: متى يكون وقتُ النية في الصوم؟ وهل يشترط التلفظُ بها؟

فتوى: متى يكون وقتُ النية في الصوم؟ وهل يشترط التلفظُ بها؟
23 مارس 2023 02:19

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أجاب بـ «يكون وقتُ النية في الصوم من بعد غروب الشمس إلى أذان الفجر في الليلة التي تَسبِقُ نهارَ الصيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يُجْمِع الصيامَ (أي: يعزم) قبل الفجر، فلا صيام له»، ولا يشترط التلفّظُ بالنية، ويكفي استحضارُها في القلب».
وحول ما هي الأدعية التي يُسنّ أن نستقبلَ بها شهرَ رمضانَ المبارك؟ قال: «ليس لاستقبالِ شهر رمضان دعاءٌ محدَّدٌ، لكن يستحب لمن رأى هلالَ رمضان أو غيرَه من الأهلة أن يقول ما كان النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، يقولُه 
إذا رأى الهلالَ: «اللهم أهلَّه علينا باليُمن والإيمان 
والسلامةِ والإسلام، ربِّي وربُّك اللهُ».

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