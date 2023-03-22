«مسجد المهندي».. شاهد على التاريخ في جزيرة دلما

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يمثل مسجد سعيد بن علي المهندي في جزيرة دلما علامة مميزة في تاريخ المساجد بالمنطقة، والذي تشير الأبحاث إلى بنائه قبل أكثر من مائة عام كأحد المساجد التاريخية القديمة الثلاثة التي تم تشييدها في جزيرة دلما بجانب مسجد المريخي، والذي تحول إلى مزار للعمارة الإسلامية حالياً، ومسجد الدوسري والذي تم بناؤه عام 1928 لتشكل المساجد الثلاثة شواهد تاريخية في جزيرة دلما، التي كانت نقطة التقاء بين الشرق والغرب نظراً لموقعها الجغرافي.

ومسجد المهندي هو المسجد التاريخي الوحيد الذي لم تنقطع فيه الصلاة منذ إنشائه قبل أكثر مائة عام حتى الآن، وظلت الجهات المعنية حريصة على ترميمه وتطويره والحفاظ عليه ليظل معلماً تاريخياً وحضارياً في الجزيرة. ويتكون المسجد من منبر مصنوع من الحجر الموجود في جدار القبلة، وتبلغ مساحته «22 × 18» متراً ويتكون من مداخل خارجية ومكان للوضوء يتوسطه بئر وباحة المسجد والظلة وبها خمسة مداخل تؤدي إلى بيت الصلاة.

ويتسع المسجد لنحو 65 مصليا وتم بناؤه من مواد مصنعة محلياً في الجزيرة مثل الحجر والخشب وجذوع النخيل.

ويقوم سقف المسجد على أعمدة منها الدائري ومنها المثمن، إضافة إلى الزخارف الإسلامية التي تلف جدران المسجد من الداخل والخارج وفتحات النوافذ التي تصل إلى «26» فتحة، وكانت تستخدم لدخول الهواء والضوء، بجانب الفتحات التي كانت تحفظ أدوات الإنارة والمصاحف وفتحات البراجيل التي كانت تستخدم في سحب الهواء البارد إلى داخل المسجد والموجودة في جدران المحراب.