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حاكم الشارقة يفتتح مسجد أول الخلفاء الراشدين في «الخان»

سلطان القاسمي خلال افتتاحه مسجد أول الخلفاء الراشدين (وام)
23 مارس 2023 02:20

الشارقة (وام)

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل ظهر أمس مسجد «أول الخلفاء الراشدين» في منطقة الخان بمدينة الشارقة. وفور وصول صاحب السمو حاكم الشارقة أزاح سموه الستار إيذاناً بافتتاح المسجد الذي شيّد على الطابعين المعماري الإسلامي والحديث.
واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرحٍ مفصل عن المسجد ومواصفات بنائه والمرافق الملحقة به، والخدمات المتوفرة به للمصلين، حيث يخدم المسجد منطقة كبيرة تحتوي على كثافة سكانية.
وخلال الافتتاح قدم الدكتور سالم الدوبي، موعظة دينية تناول فيها أهمية بناء وتشييد المساجد، والأثر العظيم الذي يعود على المجتمع الإسلامي من ذلك، حيث إن المساجد هي بيوت الله، وإعمارها واجب على كل المسلمين، وفي ذلك أجرٌ عظيمٌ وهو من أجلّ الأعمال وأفضلها في العبادة، كما أن المسجد مكانٌ للصلاة واللقاء وتعلّم الدين والراحة والطمأنينة.
وتبلغ سعة مسجد أول الخلفاء الراشدين الإجمالية 1300 مصلٍ ومصلية، وتبلغ مساحته الإجمالية 4353.6 متر مربع، منها 939.35 متر مربع لمساحة المباني الكلية، وتبلغ مساحة مسجد الرجال 837.5 متر مربع ويستوعب 1170 مصلياً، بينما تبلغ مساحة مصلى النساء 91.35 متر مربع لتضم 130 مصلية.
ويتزين المسجد بمنارتين طول كل منهما 60 متراً، ويتميز بعدد 4 قباب بشكل دائري تعطي المسجد طابعاً هندسياً مميزاً.
حضر افتتاح المسجد بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ومعالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومعالي حميد القطامي، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية.

الإمارات
حاكم الشارقة
الشارقة
سلطان القاسمي
منطقة الخان
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