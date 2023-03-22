حمد الشرقي يستقبل أمناء «الفجيرة للتميز الحكومي»

الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموّه أمس، مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميّز الحكومي. واطلّع سموّه خلال اللقاء على توجهات ومبادئ البرنامج الذي سوف يسهم في تمكين القطاع الحكومي في إمارة الفجيرة ضمن خطة تنفيذية شاملة ومؤشرات أداء لتطبيق الأوليات الستة المعتمدة، والتي تتضمن: رؤية الفجيرة، واطلاق منظومة التميز الحكومي، ورأس المال البشري، والمجتمع والمتعاملين، والابتكار واستشراف المستقبل، وتأسيس مكتب إدارة المشاريع. وأكد سموّه على أهمية تعزيز ثقافة الجودة وتطوير وارتقاء أداء العمل الحكومي نحو آفاق ريادية في إمارة الفجيرة، وتمكين الجهات الحكومية للانتقال إلى مستويات غير مسبوقة وجديدة ومنافسة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق أسس علمية مبتكرة ومنظومة متكاملة للتميز الحكومي، والتي من شأنها أن تدفع مسيرتها في تصدر المؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد محمد سعيد الضنحاني الأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي على أهمية هذا اللقاء الذي يضع فريق العمل على خارطة طريق التميز الحكومي المستقبلي لإمارة الفجيرة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس البرنامج لكل تفاصيل هذا المشروع، الذي يأتي بالتزامن مع قرب توقيع اتفاقيات مع مؤسسات عالمية خلال فترة قصيرة، والتي سوف تسهم في دفع منظومة العمل الحكومي إلى الأمام.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة الأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي والدكتور سليمان محمد عبدالله الكعبي مدير برنامج الفجيرة للتميّز الحكومي.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة القرار رقم (2) لسنة 2023 بتعيين يوسف عبدالله يوسف العوضي مديراً لمكتب الرقابة المالية بالإنابة. ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية المحلية.