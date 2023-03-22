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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير كوريا

سعود القاسمي خلال استقباله يو جيه سونج (وام)
23 مارس 2023 02:20

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس  يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.
من جانبه، عبر يو جيه سونج، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات.

حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
الإمارات
السفير الكوري
سعود بن صقر القاسمي
سعود القاسمي
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