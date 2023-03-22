الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مكتوم بن محمد يعزي في وفاة زوجة عبدالله حمد الفطيم

مكتوم بن محمد خلال تقديم واجب العزاء (وام)
23 مارس 2023 02:20

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
«تريندز»: مسار التنمية بالإمارات والصين يعزز العلاقات الاستراتيجية

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، شيخة محمد الفطيم، زوجة عبدالله حمد الفطيم. ووالدة كل من عمر وأبوبكر وعلي وخالد ومحمد عبدالله الفطيم، وذلك خلال زيارة سموه أمس إلى مجلس العزاء في دبي.
وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد لزوج وأنجال الفقيدة وذويها عن صادق عزائه ومواساته لهم في مصابهم الجلل، راجياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحُسن العزاء.

مكتوم بن محمد
دبي
الإمارات
مكتوم بن محمد بن راشد
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©