شخبوط بن نهيان ورئيس بنين يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

كوتونو- بنين (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، فخامة باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، خلال زيارة معاليه لمدينة كوتونو، حيث وقّع مع معالي أوريليان أغبينونسي، وزير خارجية بنين، مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارتي الخارجية في البلدين.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامة الرئيس تالون وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، نقل فخامته تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد الجانبان، خلال المحادثات، بالعلاقات الثنائية، حيث تمّ بحث سبل توطيد التعاون الثنائي، والفرص الواعدة بين البلدين، وأعربا عن تطلعاتهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف القطاعات.

كما أكد الطرفان الحرص المتبادل على تطوير هذا التعاون الذي يعكس متانة العلاقة بين دولة الإمارات والشعوب الأفريقية.

وعن مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الفني بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية في بنين، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان: «تؤكد مذكرة التفاهم حرصنا على تعزيز أواصر التعاون البنّاء والشراكة مع الشعوب الأفريقية، ونتطلع إلى مشاركة الخبرات والمعارف وتبادلها مع بنين، وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة».