تعاون بين معهد «الإدارة البيئية» وجامعة عجمان

عجمان (وام)

وقع معهد الإدارة البيئية والاستدامة - ذراع الشهادات المهنية وتقييمات المطابقة التابع لـ«بيئة للتعليم» إحدى شركات مجموعة بيئة - أمس مذكرة تفاهم شاملة مع جامعة عجمان لتوفير برامج علمية ومهنية في مجال الاستدامة.

وتمثّل هذه الخطوة بداية تعاون هام بين المؤسستين، حيث سيشرف المعهد على توفير فرص متميزة للطلاب والمعنيين في هذه المؤسسة التعليمية، بهدف اكتساب المؤهلات والحصول على الشهادات المهنية في مختلف مجالات الاستدامة والإدارة البيئية.

وقع المذكرة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة والدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، بحضور ممثلين عن الإدارة العليا من الجهتين، وذلك بالمقر الرئيسي لمجموعة بيئة.

وناقش الطرفان مختلف الجوانب الاستراتيجية ضمن أهداف الأمم المتحدة للمناخ، وبحثا مختلف مجالات التركيز على مواضيع الاستدامة والثقافة البيئية، وشددا على أهمية مناهج التعليم المستقبلية التي تدعم تبنّي أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي.

وقال خالد الحريمل: «سنوفر للطلبة والمعنيين من خلال هذا التعاون إمكانات جديدة ضمن نطاق الإدارة البيئية والاستدامة إضافة إلى تنمية مهاراتهم وإسهاماتهم في هذه المجالات».