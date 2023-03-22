الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعاون بين معهد «الإدارة البيئية» وجامعة عجمان

تعاون بين معهد «الإدارة البيئية» وجامعة عجمان
23 مارس 2023 02:18

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
«تريندز»: مسار التنمية بالإمارات والصين يعزز العلاقات الاستراتيجية

وقع معهد الإدارة البيئية والاستدامة - ذراع الشهادات المهنية وتقييمات المطابقة التابع لـ«بيئة للتعليم» إحدى شركات مجموعة بيئة - أمس مذكرة تفاهم شاملة مع جامعة عجمان لتوفير برامج علمية ومهنية في مجال الاستدامة.
وتمثّل هذه الخطوة بداية تعاون هام بين المؤسستين، حيث سيشرف المعهد على توفير فرص متميزة للطلاب والمعنيين في هذه المؤسسة التعليمية، بهدف اكتساب المؤهلات والحصول على الشهادات المهنية في مختلف مجالات الاستدامة والإدارة البيئية.
وقع المذكرة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة والدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، بحضور ممثلين عن الإدارة العليا من الجهتين، وذلك بالمقر الرئيسي لمجموعة بيئة.
وناقش الطرفان مختلف الجوانب الاستراتيجية ضمن أهداف الأمم المتحدة للمناخ، وبحثا مختلف مجالات التركيز على مواضيع الاستدامة والثقافة البيئية، وشددا على أهمية مناهج التعليم المستقبلية التي تدعم تبنّي أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي.
وقال خالد الحريمل: «سنوفر للطلبة والمعنيين من خلال هذا التعاون إمكانات جديدة ضمن نطاق الإدارة البيئية والاستدامة إضافة إلى تنمية مهاراتهم وإسهاماتهم في هذه المجالات».

جامعة عجمان
الإمارات
عجمان
الاستدامة
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©