رئيس الدولة يتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان مع قادة دول شقيقة
رئيس الدولة يتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان مع قادة دول شقيقة
23 مارس 2023 00:16
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.
وأعرب سموه وقادة الدول الشقيقة عن أطيب تمنياتهم بحلول الشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يديم نعم الرخاء والازدهار، وأن يعم الخير والاستقرار شعوب الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع.