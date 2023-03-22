مشاركة فاعلة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على المستوى العالمي

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الأول لعام 2023 في مجمع قصر الوطن بأبوظبي، اطلع خلاله على أبرز إنجازات الربع الأول من العام الحالي، التي رسخت الريادة الإقليمية لدولة الإمارات في التوازن بين الجنسين بدعم من القيادة الرشيدة وحرصها على إيجاد كافة الأطر التشريعية والتنظيمية التي تكفل تحقيق أعلى مستويات التوازن بين الجنسين وتقديم نموذج عالمي ملهم في هذا الملف الحيوي.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة العالمية للمجلس خلال الفترة المقبلة، منها تعاونه مع البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي في تنفيذ مشاريع ومبادرات جديدة تخدم المنطقة بصفة عامة، ترجمةً لرؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بمواصلة الجهود لبناء وتعزيز الشراكات العالمية المؤثرة التي تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة على كافة المستويات وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة التجربة الإماراتية الملهمة في التوازن بين الجنسين مع الدول الشقيقة والصديقة.

وعُقد الاجتماع برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بحضور أعضاء المجلس كل من: يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وخالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالله علي راشد النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وحصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية.

وقالت منى المري: إن التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات حفل بالعديد من الإنجازات الإقليمية والعالمية خلال الربع الأول من عام 2023، حيث أعلن المنتدى الاقتصاد العالمي خلال اجتماعاته السنوية بدافوس في شهر يناير الماضي عن اختيار «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» شريكاً معرفياً للمنتدى في ملف التوازن بين الجنسين، تقديراً للمكانة الرائدة والأدوار المؤثرة لدولة الإمارات في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم العربي، وما حققته من إنجازات ملهمة في هذا الملف مدعومة بتشجيع ورعاية القيادة الرشيدة، وستسهم دولة الإمارات بموجب هذه الشراكة في تعزيز الجهود العالمية لمنح ملف التكافؤ بين الجنسين مكانة محورية.

حلقات التوازن

نظّم المجلس خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى النسخة السابعة من «حلقات التوازن العالمية»، تحت عنوان «دعم القطاع الخاص للحكومات في تطبيق أجندة التوازن بين الجنسين- تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة بالقطاع الخاص الإماراتي: دراسة حالة»، وشكلت الحلقة منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار بين المشاركين فيها من قادة القطاع الخاص المحلي والعالمي حول فوائد العمل عن كثب مع الحكومات للمشاركة في تطوير حلول لتسريع أهداف التنمية المستدامة، واستشراف الفرص ومجالات العمل لضمان مستويات عُليا من التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.