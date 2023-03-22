علي الكعبي: الشيخة فاطمة نموذج عالمي فريد نفاخر به الأمم والأوطان

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية الحفل السنوي للموظفين تحت شعار «فريق واحد..تميز مستدام» في فندق باب القصر بأبوظبي، احتفاءً بموظفيها المتميزين الذين أثبتوا جدارتهم في إنجاح خطط المؤسسة بجدٍ وإخلاص وتفانٍ، وتميزوا في تقديم كافة الخدمات وتنفيذ مختلف البرامج بالشكل الذي يلبي تطلعات المؤسسة بطرق مستدامة ومبتكرة وخطط مدروسة ومبادرات ومشاريع تُساهم بشكلٍ كبيرٍ في الوصول للغايات والأهداف الموضوعة، وذلك من خلال الاستثمار الجيد في رأس المال البشري الذي يُعد محور التنمية، وفق منظومة وطنية متكاملة تحقق الأهداف التنموية والمستهدفات المستقبلية في إمارة أبوظبي والدولة بشكلٍ عام.

جاء احتفال مؤسسة التنمية الأسرية تحفيزاً للموظفين على بذل المزيد من الجهود، ونشر ثقافة التميز والإبداع الوظيفي، بما يُساهم في الارتقاء بالأداء وسير حركة العمل على الوجه الأكمل، الأمر الذي يضع المؤسسة في مقدمة منظومة الرعاية الاجتماعية على مستوى الدولة.

حضر الحفل معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، ومدراء الدوائر والإدارات، والمستشارون والخبراء وفرق العمل، وعدد كبير من موظفي المؤسسة الذين كان لهم الدور الفاعل في إنجاح الخطط والمبادرات والبرامج الهادفة في المؤسسة.

وبهذه المناسبة نقل معالي علي سالم الكعبي تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مهنئاً سموها بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله تعالى على سموها بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، حيث صادف الحفل يوم الأم، الذي تقدم فيه بخالص الدعاء بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى سموها للوطن، وأن تظل نموذجاً ملهماً لكافة الأمهات في نشر القيم السامية والمحبة، وأن تظل نموذجاً عالمياً فريداً نفاخر به الأمم والأوطان دائماً وأبداً.

وثمنت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية خلال كلمتها في الحفل السنوي للمؤسسة، الجهود المتميزة للكفاءات الوطنية من موظفي المؤسسة بكافة فروعها في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، الذين قدموا الخدمات الاجتماعية بجودة عالية واحترافية تعكس جهود المؤسسة وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الرامية إلى تلبية تطلعات كافة المستفيدين من المواطنين ومن في حكمهم من خدمات المؤسسة ومن مشروعاتها الطموحة لدعم هذا القطاع المهم في الإمارة، مشيرة إلى أن المؤسسة تخطو خطواتٍ فريدة بفضل الدعم اللامحدود من سموها، مما يحقق نتائج متقدمة على مستوى إمارة أبوظبي.

فيلم تسجيلي

شهد الحفل السنوي العديد من الفقرات التي تضمنت عرضاً لفيلم تسجيلي «فريق واحد.. تميز مستدام»، وكلمة للموظفين، حيث تم تكريم فئة الخدمة الطويلة الذين أكملوا عشرات الأعوام تحت راية مؤسسة التنمية الأسرية وأثبتوا جدارتهم على الوقوف أمام أي تحدٍ يعيق مسيرة العمل الاجتماعي من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، وتكريم الحاصلين على تقدير ممتاز، الذين يُعد تكريمهم ضمن استراتيجية مؤسسة التنمية الأسرية، الخاصة بتقدير الإنجازات المثمرة والأداء المتميز، باعتبار الكادر البشري الاستثمار الحقيقي للمهارات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى تكريم خريجي برنامج خدمات المستقبل، ما يؤكد على مدى أهمية استدامة الريادة في الخدمات الحكومية بالدولة وكيفية المحافظة عليها، من خلال تعزيز العمل تحت راية حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، بما تضمه من محاور ومبادئ تعزز تنافسية الدولة في تقديم الخدمة وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية ومؤشرات الثقة والكفاءة.