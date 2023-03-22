المنصوري: تطوير ودعم الأنشطة لدعم البرامج الطموحة للإمارات

دبي (الاتحاد)

في إنجاز جديد يؤكد دورها الفاعل في تعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع البحري وتكريس مكانتها الرائدة كمركز تجاري عالمي، حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزة «التميز الحكومي في القطاع البحري» ضمن جوائز «شيب تك» البحرية العالمية 2023. ويسلط هذا التكريم الضوء على جهود الوزارة في دعم القطاع البحري وتعزيز جاذبية موانئ الدولة والخدمات البحرية التي توفرها.

تشكل دولة الإمارات قصة نجاح فريدة في مجال التميز الحكومي، وتسعى وزارة الطاقة والبنية التحتية، من خلال مبادراتها العديدة، إلى تعزيز التنسيق والتفاعل بين جميع جهات القطاع البحري في الدولة وتكامل قدرات وإمكانات مختلف الهيئات والمؤسسات في القطاع، حيث لا يقتصر دور الوزارة على إدارة وتشغيل أحد أهم المراكز البحرية على مستوى العالم في مجال الشحن والخدمات اللوجستية وإمدادات وقود السفن وتصدير النفط، وإنما تسهم في دعم التعاون بين المجتمعات البحرية العالمية الرائدة لتشجيع تبادل الأفكار والمشاريع المبتكرة.