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بلدية أبوظبي تنظم ورشة تثقيفية

ورشة تثقيفية (من المصدر)
23 مارس 2023 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن إطار ترسيخ وتجسيد قيم عام 2023، والذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عاماً للاستدامة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة ورشة تعريفية لشرح تفاصيل دليل الجهات الحكومية في أبوظبي تحت عنوان «حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة».
وتأتي هذه الورشة بهدف إشراك الموظفين والمجتمع في تعزيز الحفاظ على البيئة وخصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي نص عليها إعلان حكومة إمارة أبوظبي ابتداءً من 1 يونيو 2022، ضمن دليل شامل يتضمن الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية في أبوظبي لتطبيق الهدف المتمثل في حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة، ويقدم الدليل الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها للالتزام بهذا الهدف، ويوفر الدليل كذلك للجهات الحكومية والموظفين سبل تطبيق بنود الدليل، من خلال الحد من استخدام المواد البلاستيكية وغير البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتحول إلى استخدام البدائل متعددة الاستخدامات وذات الأثر البيئي المقبول. واستهدفت الورشة الحث على  تقليل النفايات والمواد ذات الاستخدام الواحد، وذلك من خلال الحد من استخدام هذه المواد، والتحول إلى استخدام البدائل متعددة الاستخدامات وذات الأثر البيئي الأقل. وركزت الورشة على شرح الاستدامة، وكيفية تطبيقها للحفاظ على البيئة من خلال نشر ثقافة استخدام المواد الصديقة للبيئة.

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