«خليفة التربوية»: ترسيخ مهارات القراءة ضرورة للنشء

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على أهمية القراءة وضرورة ترسيخ القيم المرتبطة بها في نفوس النشء منذ مرحلة عمرية مبكرة، بما يجعل القراءة إحدى الركائز الأساسية في بناء المحتوى الفكري للطفل خاصة في ضوء ما يشهده العصر من تطور تقني ومعرفي يتطلب من المؤسسات التربوية وذات العلاقة بالتنشئة الاجتماعية غرس مهارات القراءة لدى الأطفال ومواصلة رعايتها بما يعزز من مكانة القراءة في المجتمع. جاء خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة عن بعد بعنوان «قراءة في أعمال الفائزين بجائزة خليفة التربوية»، بمشاركة كل من ناهد الكعبي الفائزة بجائزة خليفة التربوية بالدورة الخامسة عشرة، وعائشة الزعابي الفائزة بجائزة خليفة التربوية في الدورة الثانية عشرة، وأدار الجلسة الدكتور غانم البسطامي محكم مجال التأليف التربوي للطفل. وفي بداية الجلسة أكد الدكتور غانم البسطامي على اهتمام جائزة خليفة التربوية بدعم القراءة على مؤسسات التعليم والمجتمع بصورة عامة، من خلال طرح مجال التأليف التربوي للطفل، وهو مجال يشهد إقبالاً كبيراً منذ انطلاق مسيرة الجائزة، وتحرص الجائزة بصورة عامة في مختلف فعالياتها على دعم الزخم المجتمعي لفعاليات شهر القراءة وما يرتبط بهذه الفعاليات من تسليط الضوء على أبرز الممارسات العلمية وطرق وأساليب القراءة في العصر الرقمي، وغيرها من الآليات المرتبطة بغرس أهمية القراءة لدى الأجيال الجديدة، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تسارع تقني وعلمي.