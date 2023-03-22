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«إيواء» و«أبوظبي للطفولة المبكرة» يحتفيان بأطفال الدار

خلال الزيارة (من المصدر)
23 مارس 2023 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

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بمناسبة يوم الأم، زارت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، وسناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، دار إيواء الأطفال التابعة للمركز والاحتفاء بالأمومة والطفولة مع المقيمين فيه، بمشاركة وحضور ممثلين من كلا الطرفين.
وشارك فريق من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في عدد من الأنشطة الترفيهية والتربوية التي نظمها المركز للأطفال، بالإضافة إلى أنشطة التوعية للأمهات المقيمات مع أطفالهن.
ورفعت سارة شهيل التهاني والشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دورها كأم ومُلهِمة للأمهات الإماراتيات وتشجيعها للعمل الإنساني الهادف إلى رعاية وتنشئة الأجيال الجديدة.
وأضافت: «إن الفريق الفني في القطاع الاجتماعي بأبوظبي، والذي يضم كفاءات مؤهلة من مسؤولات وخبيرات واختصاصيات وغيرهن، يلعب دوراً محورياً في بناء الإنسان وغرس قيم المحبة والعطاء والتآخي التي تعد أكثر القيم مدعاة للفخر والاعتزاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما جعلهن يمثلن نماذج مشرفة للأمومة تستحق الاحتفاء بها في هذه المناسبة العالمية».

يوم الأم
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أبوظبي
مراكز إيواء
هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
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