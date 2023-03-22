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«طرق دبي» تسجّل الملكية الفكرية الأحدث في إدارة المشاريع

«طرق دبي» تسجّل الملكية الفكرية الأحدث في إدارة المشاريع
23 مارس 2023 02:18

دبي (وام)

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً عن تسجيل الملكية الفكرية لأحدث إصداراتها في مجال إدارة المشاريع والحوكمة التقنية. والمتمثل بإطار عمل إدارة المشاريع والأنظمة التقنية وفق المنهجية المرنة ((Agile Applications Governance Framework أو ما يُعرَفُ اختصاراً بـ (Agile AGF).
وقد تم تنفيذ عملية التسجيل من قبل إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات في قطاع الدعم التقني المؤسسي بـ«الهيئة». وأوضح موسى الرئيسي، مدير إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أن تسجيل الملكيــة الفكريـــة لإطــــار عمـــل إدارة المشاريـع والأنظمة التقنية وفق المنهجية المرنة قد تم من خلال المؤسسة الإيطالية العريقة
(SIAE) Sistema Integral de Administracion Escolar 
المتخصصة بتسجيل الملكيات الفكرية عالمياً. وقال الرئيسي: «إن هذا الإنجاز يعتبر خطوة جديدة نحو تعزيز الحوكمة التقنية وإدارة المشاريع ويدعم التحول نحو المرونة المؤسسية في جميع المجالات. ويعد هذا الإطار حلقة جديدة ضمن سلسلة إنجازات (الهيئة) وجهودها لتتبوأ مكانة ريادية في مجال نضج الحوكمة التقنية وإدارة المشاريع. إذ يقوم الإطار بتكييف الضوابط الخاصة بحوكمة مراحل حياة المشروع والنظام التقني لتتواءم مع متطلبات إدارة المشاريع المرنة، وذلك دعماً لتوجهات هيئة الطرق والمواصلات التي بدأت منذ عدة سنوات للتحول نحو المرونة المؤسسية في جميع المجالات».
وأضاف موسى الرئيسي: «يُعد تسجيل الملكية الفكرية لإطار عمل إدارة المشاريع والأنظمة التقنية وفق المنهجية المرنة قيمةً مضافةً للهيئة، وخاصة في المجال التقني لأن هذا الإنجاز يندرجُ تحت مظلة الإبداع والابتكار والتميّز المستمدة من الغايات الاستراتيجية للهيئة، ويُعَدُّ كذلك دعماً للجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في توسيع تعزيز نطاق المرونة في إدارة المشاريع وأداء أنظمتها التقنية، كما يعزز هذا الإنجاز مكانة (الهيئة) على المستويين الإقليمي العالمي بما ينسجم مع رؤيتها المتمثّلة بالريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام».

طرق دبي
دبي
الإمارات
هيئة الطرق والمواصلات
الملكية الفكرية
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