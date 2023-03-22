«شرطة أبوظبي» تحدد مواعيد زيارات النزلاء في رمضان عبر «نافذتي»
«شرطة أبوظبي» تحدد مواعيد زيارات النزلاء في رمضان عبر «نافذتي»
22 مارس 2023 23:52
حددت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي مواعيد زيارات النزلاء في الإمارة عبر تطبيق نافذتي خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون مواعيد الزيارات ابتداءً من الاثنين إلى الجمعة للرجال والنساء أسبوعياً.
ودعت المديرية الزائرين إلى متابعة مواعيد الزيارات بالدخول إلى موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae لتسجيل طلب الزيارة عن بعد، وتتم الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بُعد.
وأوضحت أنه وفقاً للائحة الزيارات الداخلية ستكون الزيارة للزوار من أهالي وأقارب الرجال والنساء اعتباراً من أول يوم في شهر رمضان المبارك من الساعة 2:00 ظهراً لغاية الساعة 4:00 مساءً، وسيتم تخصيص يوم الخميس لزيارة النزيلات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية (منطقة العين) من الساعة 9:30 صباحاً لغاية 12:00 ظهراً، فيما تكون زيارة السفارات والمحامين يوم الجمعة من الساعة 9:30 صباحاً لغاية الساعة 12:00 ظهراً.