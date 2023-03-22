الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«شرطة أبوظبي» تحدد مواعيد زيارات النزلاء في رمضان عبر «نافذتي»

«شرطة أبوظبي» تحدد مواعيد زيارات النزلاء في رمضان عبر «نافذتي»
22 مارس 2023 23:52

حددت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي مواعيد زيارات النزلاء في الإمارة عبر تطبيق نافذتي خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون مواعيد الزيارات ابتداءً من الاثنين إلى الجمعة للرجال والنساء أسبوعياً.

ودعت المديرية الزائرين إلى متابعة مواعيد الزيارات بالدخول إلى موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae لتسجيل طلب الزيارة عن بعد، وتتم الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بُعد.

وأوضحت أنه وفقاً للائحة الزيارات الداخلية ستكون الزيارة للزوار من أهالي وأقارب الرجال والنساء اعتباراً من أول يوم في شهر رمضان المبارك من الساعة 2:00 ظهراً لغاية الساعة 4:00 مساءً، وسيتم تخصيص يوم الخميس لزيارة النزيلات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية (منطقة العين) من الساعة 9:30 صباحاً لغاية 12:00 ظهراً، فيما تكون زيارة السفارات والمحامين يوم الجمعة من الساعة 9:30 صباحاً لغاية الساعة 12:00 ظهراً.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
عضو الفريق الحكومي ماجد فضائل لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى اليمنيين منتصف رمضان وجولات مفاوضات مرتقبة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رمضان
شرطة أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©