صيانة منزل لأحد أيتام «التمكين الاجتماعي» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

سلمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة، منزلاً لأحد أسر الأيتام بعد إجراء صيانة شاملة للمنزل، ضمن مشروع «جدران» الهادف لتوفير البيئة السكنية اللائقة بإقامة الأيتام وأسرهم، وتم تسليم المنزل بحضور مسؤولي شؤون الطلبة في الجامعة، وعدد من ممثلي المؤسسة.

ويتمثل مشروع «جدران» بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنازل أسر الأيتام المنتسبين للمؤسسة، عن طريق تعاون أفراد المجتمع وتكاتفهم لتجديد وترميم شامل للمنزل، حيث نفذ فريق العمل المؤلف من سواعد شبابية من طلاب الجامعة الأميركية أعمال صيانة للمنزل استغرقت قرابة الأسبوع، حيث قام الفريق بعمليات التنظيف الأولية لتهيئة المنزل للصيانة وفك الأثاث القديم، ثم عمل عمليات الطلاء والتجديد، وبعدها تم توفير الأثاث الجديد والأجهزة الكهربائية الضرورية وتركيبها بالتعاون مع المؤسسة، إضافة إلى تزيين الحديقة الخارجية.

وأعربت نوال الحامدي - مدير إدارة الرخاء الاجتماعي بالمؤسسة - عن شكرها وتقديرها لجهود الجامعة وفريق العمل، قائلة: «نثمن مشاركة الجامعة الأميركية في الشارقة، من خلال قسم الخدمة المجتمعية وفريق عمل (يداً بيد) في مشروع جدران، ونشكر جميع المشاركين من الطلبة على ما قدموه من دعم مادي لتعود بالنفع على منزل الأيتام».

من جانب آخر، قالت عايشة علي - مدير قسم خدمة المجتمع والتواصل المؤسسي بالجامعة : «تُعد مشاركة الجامعة الأميركية في الشارقة مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ضمن برنامج يداً بيد، من المبادرات الفعالة التي تلقى إقبالاً واسعاً من الطلبة من حيث عدد المتطوعين، حيث شارك 64 متطوعاً في صيانة المنزل».