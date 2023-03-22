الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

صيانة منزل لأحد أيتام «التمكين الاجتماعي» بالشارقة

مسؤولو الجامعة و«التمكين الاجتماعي» خلال الاحتفال (من المصدر)
23 مارس 2023 02:18

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
«تريندز»: مسار التنمية بالإمارات والصين يعزز العلاقات الاستراتيجية

سلمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة، منزلاً لأحد أسر الأيتام بعد إجراء صيانة شاملة للمنزل، ضمن مشروع «جدران» الهادف لتوفير البيئة السكنية اللائقة بإقامة الأيتام وأسرهم، وتم تسليم المنزل بحضور مسؤولي شؤون الطلبة في الجامعة، وعدد من ممثلي المؤسسة.
ويتمثل مشروع «جدران» بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنازل أسر الأيتام المنتسبين للمؤسسة، عن طريق تعاون أفراد المجتمع وتكاتفهم لتجديد وترميم شامل للمنزل، حيث نفذ فريق العمل المؤلف من سواعد شبابية من طلاب الجامعة الأميركية أعمال صيانة للمنزل استغرقت قرابة الأسبوع، حيث قام الفريق بعمليات التنظيف الأولية لتهيئة المنزل للصيانة وفك الأثاث القديم، ثم عمل عمليات الطلاء والتجديد، وبعدها تم توفير الأثاث الجديد والأجهزة الكهربائية الضرورية وتركيبها بالتعاون مع المؤسسة، إضافة إلى تزيين الحديقة الخارجية.
وأعربت نوال الحامدي - مدير إدارة الرخاء الاجتماعي بالمؤسسة - عن شكرها وتقديرها لجهود الجامعة وفريق العمل، قائلة: «نثمن مشاركة الجامعة الأميركية في الشارقة، من خلال قسم الخدمة المجتمعية وفريق عمل (يداً بيد) في مشروع جدران، ونشكر جميع المشاركين من الطلبة على ما قدموه من دعم مادي لتعود بالنفع على منزل الأيتام».
 من جانب آخر، قالت عايشة علي - مدير قسم خدمة المجتمع والتواصل المؤسسي بالجامعة : «تُعد مشاركة الجامعة الأميركية في الشارقة مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ضمن برنامج يداً بيد، من المبادرات الفعالة التي تلقى إقبالاً واسعاً من الطلبة من حيث عدد المتطوعين، حيث شارك 64 متطوعاً في صيانة المنزل».

مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
الإمارات
الشارقة
مؤسسة التمكين الاجتماعي
الجامعة الأميركية
الجامعة الأميركية في الشارقة
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©