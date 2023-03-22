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«الإمارات للطاقة النووية» تطلع على مهام «إدارة الأزمات»

«الإمارات للطاقة النووية» تطلع على مهام «إدارة الأزمات»
23 مارس 2023 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع وفد من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على أفضل الممارسات في إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومهام عملها، ضمن التنسيق والتعاون بين الشركاء الاستراتيجيين في إمارة أبوظبي لتبادل الخبرات وإجراء المقارنات المعيارية.
واستمع الوفد إلى إيجاز حول المهام والواجبات من العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، وتعرف إلى منظومة إدارة الحدث الأمني ومنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث في شرطة أبوظبي التي تدعم المستويات القيادية في مواجهة الأزمات والكوارث وتحقيق أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية.
واستعرض مدير إدارة الأزمات والكوارث آلية عمل شرطة أبوظبي في مواجهة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث والأنظمة الإلكترونية والفنية وعمليات تحديد هوية ضحايا الكوارث.

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
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