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«العالمية للخدمات الإنسانية»: التعاون لضمان وصول المياه النظيفة للجميع

المدينة العالمية للخدمات الإنسانية
23 مارس 2023 02:18

دبي (وام)

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أكدت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي الحاجة الملحة للتعاون من أجل ضمان وصول المياه النظيفة والآمنة للجميع.
وقال جوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية - إن تغير المناخ يؤثر على توافر مصادر المياه الآمنة لملايين الأشخاص حول العالم، ما يؤكد الحاجة للتعاون من أجل ضمان الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة للجميع.
جاء ذلك خلال حلقة حوار نظمتها المدينة، بالتعاون مع أعضائها بمناسبة اليوم العالمي للمياه هدفت إلى رفع الوعي بضرورة ضمان الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة لجميع الناس في مختلف أنحاء العالم وتعزيز الجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية في هذا الصدد. وأعرب جوسيبي سابا عن سروره بتسليط الضوء على عمل المنظمات الأعضاء في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في سبيل معالجة هذه المسألة الحيوية وتشجيع المزيد من التعاون في العمل الإنساني والتنموي فيما نتحضر لمؤتمر المناخ كوب28.
وجمعت الفعالية ثلاث منظمات غير حكومية عاملة في مجال المياه تشكل جزءاً من مجتمع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي تركيزاً على حلول الوصول المستدام إلى المياه الصالحة للشرب في المجتمعات المعنية، حيث عرضت كل من منظمة بروجكت ماجي Project Maji وسيرج فور ووتر Surge for Water وذي ووتر بروجكت The Water Project مهمة كل منها والأثر الذي تصنعه.
كما استمع الجمهور مباشرة من العاملين في الميدان في كينيا عن طبيعة العمل والتحديات في الميدان من أجل توصيل المياه الآمنة.

دبي
الإمارات
المدينة العالمية للخدمات الإنسانية
تغير المناخ
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