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«الضجيج» يوقع 1195 سيارة في شراك الحجز

جمعة بن سويدان والحضور خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)
23 مارس 2023 02:20

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، حجزها 1195 مركبة، ومُخالفة 4533 مركبة، نتيجة إحداث تغيير في محرك المركبة بدون ترخيص، وقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، وذلك في عام 2022، محذرة من هذه التصرفات السلبية التي تسبب إزعاجاً للمجتمع، ومؤكدة أن حملاتها المرورية مستمرة من دون تهاون مع السائقين المخالفين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، وبحضور عدد من الضباط وممثلي وسائل الاعلام.
وتفصيلا، حجزت الإدارة العامة للمرور 1079 مركبة، وخالفت 2361 نتيجة إحداث تغيير في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص، وحجزت 116 مركبة، وخالفت 2172 مركبة نتيجة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً، في عام 2022.
وأكد العميد جمعة بن سالم سويدان، أن شرطة دبي تنفذ من خلال الدوريات، حملات مستمرة لمخالفة السائقين الذين يقومون بالتلاعب والتعديل بمحركات المركبات، وقيادتها ما يتسبب في إزعاج مستخدمي الطريق وسكان الأحياء بصورة غير حضارية، وتعكير صفو مجتمعنا الذي ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والراحة وجودة الحياة.
وأضاف العميد بن سويدان، بأن دوريات شرطة دبي تتواجد في كافة مناطق الإمارة، وتعمل على مدارس الساعة لضبط أصحاب هذه السلوكيات الخاطئة، والتي تعد تجاوزاً في حق مستخدمي الطريق والمجتمع، وتسبب الخوف والهلع للأطفال وكبار السن، وتزعج المرضى، وهو أمر مرفوض وغير مقبول في مجتمعاتنا.
وأوضح العميد سويدان، أن شرطة دبي منذ مطلع عام 2023، حجزت 250 مركبة وخالفت 327، لإحداث تغيير في محرك المركبة، وحجزت 19 مركبة وخالفت 230، نتيجة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً.
ودعا العميد سويدان، الأهالي إلى متابعة أبنائهم الشباب والحرص على توعيتهم بمدى خطورة هذه السلوكيات والتصرفات، وأثرها على المجتمع، منوهاً إلى أن دور الأسرة هو دور تكاملي مع جهود الشرطة في مجال تأمين السلامة المرورية وتوفير الأمن والأمان للمجتمع.

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غرامة
بين العميد جمعة بن سويدان، أن غرامة مخالفة إحداث تغيير في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص تبلغ قيمتها 1000 درهم و12 نقطة مرورية، و30 يوماً مدة حجز المركبة، وأن غرامة مخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً تبلغ 2000 درهم 12 نقطة مرورية.
وأوضح أن المخالفات الخطرة تشمل، الانحراف المفاجئ بالمركبة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، ودخول الطريق من دون التأكد من خلوه، وقيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة على الطرق، وقيادة مركبة بلوحة أرقام واحدة.

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