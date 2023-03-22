استعراض الاستعدادات لمؤتمر «الجمعية العالمية للشرطة النسائية»

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لمؤتمر التدريب السنوي للجمعية العالمية للشرطة النسائية الـ62 لسنة 2025م، بعد فوز دولة الإمارات باستضافة المؤتمر الذي سيتم تنظيمه تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وعقدت مؤتمراً صحفياً في مبنى إدارة الشرطة المجتمعية بأبوظبي، بحضور العميد دكتور خبير مريم أحمد قاسم القحطاني نائب مدير إدارة الأدلة الجنائية، والمقدم الدكتورة آمنة البلوشي رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية المدير الإقليمي للشرطة النسائية في الشرق الوسط، وخليفة القبيسي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أبوظبي للمعارض، ومبارك الشامسي مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وفاطمة عبدالله المحرزي مدير إدارة الموارد البشرية - الاتحاد النسائي العام، وعدد من القيادات الشرطية والعناصر النسائية من منتسبات شرطة أبوظبي، والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام في الدولة.

وأكدت المقدم الدكتورة آمنة البلوشي، رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية المدير الإقليمي للشرطة النسائية في الشرق الأوسط، أن فوز الإمارات باستضافة مؤتمر التدريب السنوي للجمعية العالمية للشرطة النسائية، يُعد خطوة مهمة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يُعقد فيها المؤتمر خارج أميركا وأوروبا، حيث تم اختيار الإمارات والتصويت لها من قِبل 70 دولة لاستضافة هذا الحدث الضخم الذي يحظى بحضور عالمي كبير من 65 دولة حول العام والمتوقع مشاركة ما يقارب 100 دولة فيه.

وأشادت بالجهود الحثيثة التي بذلتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال الاجتماع السنوي لجمعية الشرطة النسائية العالمية في كندا 2022م والذي جرى خلاله التصويت على الاستضافة وفوز الإمارات، مشيرة إلى أن هذا الحدث من شأنه تعزيز قدرات المرأة في المجال الشرطي والارتقاء بها على المستوى العالمي، حيث تضم الجمعية العالمية للشرطة النسائية أكثر من 192 بلداً حول العالم.

وأضافت: «إن جمعية الشرطة النسائية الإماراتية تسعى من خلال هذه الاستضافة إلى إبراز وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات الشرطية المساهمة في تطبيق أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والأسرة، لرفع مستوى الوعي الاجتماعي حول دور المرأة الإماراتية في هذا المجال الحيوي الذي يختص بتحقيق الأمن للمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز التوافق والتعايش الاجتماعي لسلامة النسيج الأسري والاجتماعي في مجتمع دولة الإمارات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية وتنمية القدرات والكفاءات لعضوات الجمعية». وأعربت فاطمة عبدالله المحرزي، مدير إدارة الموارد البشرية - الاتحاد النسائي العام، عن الفخر بفوز الإمارات باستضافة هذا الحدث الضخم في العاصمة أبوظبي تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».

إضافة كبيرة

تطرق مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، إلى الدور الكبير الذي لعبته دائرة السياحة والثقافة في استضافة هذا الحدث الذي يعد إضافة كبيرة للإمارات، قائلاً: «إن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض يلعب دوراً مهماً في استضافة المؤتمرات العالمية، وهو ما دعم جهود جمعية الشرطة النسائية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا الملف، حيث تلقينا الكثير من الدعم لإنجاح خططنا في الفوز باستضافة المؤتمر على كافة الصُّعد، وهو ما يؤكد على مكانة أبوظبي العالمية في استضافة كبريات الفعاليات على مستوى العالم».