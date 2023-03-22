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وفد عماني يزور مديرية شرطة العين

خلال الزيارة (من المصدر)
23 مارس 2023 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى العميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة العين وفداً من شرطة عُمان السلطانية الشقيقة برئاسة العميد ركن مهندس خليل العميري قائد شرطة محافظة البريمي، وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، بحضور العميد حمد خلفان الشين نائب المدير لشؤون مراكز الشرطة، والعميد ماجد علي الشحي مدير إدارة المهام الخاصة.
واطلع الأشقاء من الوفد العماني على مهام مركز القيادة والتحكم «غرفة العمليات» في مديرية شرطة العين، وكان في استقبالهم المقدم أحمد محمد الصوافي مدير مركز القيادة والتحكم «منطقة العين»، وقدم شرحاً حول إجراءات العمل باتباع أفضل الممارسات العالمية المتطورة والخدمات التي يقدمها للجمهور على مدار الساعة.
كما زار الوفد متحف شرطة المربعة في مدينة العين، وكان في استقباله العقيد سهيل محمد الخييلي نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، وعدد من الضباط والعاملين في المتحف، حيث تعرف على إرث وتاريخ شرطة أبوظبي من بداية تأسيسها عام 1957م ودورها الهام في حفظ الأمن والاستقرار.

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شرطة عمان السلطانية
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