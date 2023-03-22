شاطئ عجمان يحقق معايير السلامة

عجمان (الاتحاد)

أعلن عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بحضور العقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، عن رفع العلم الأزرق على شاطئ الإمارة، تحقيقاً للمعايير العالمية المطلوبة والمحافظة على البيئة الشاطئية، وتحقيق اشتراطات السلامة والأمان.

وأكد عبدالرحمن النعيمي، أن الدائرة تحرص وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على التأكد من جودة مياه البحر، مستندةً لمختبرات معتمدة وموثوقة للقيام بفحص مياه البحر بشكل دوري شهرياً، للتأكد أنها سليمة لزوار الشاطئ.

وأضاف: نسعى لتعميم الثقافة الإيجابية ونشر مبادئ الاستدامة بين فئات المجتمع، والإرشاد للأساليب الصحيحة الواجب اتباعها في حال ارتياد البحر، مؤكداً على أهمية التعاون الدائم مع كل فرد في المجتمع.

من جهته، قال أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، إن الإدارة تتبنى خطة متكاملة في مجال التعليم البيئي، منظمة فعاليات تعليمية بيئية، كما وتفتح أبواب المشاركة لكافة الشرائح المجتمعية.

وأشار إلى معايير الإدارة البيئية والمتضمنة لاستخدام مواد صديقة بالبيئة، وإعادة التدوير، والتقليل من استهلاك الطاقة والمياه.