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الإمارات

رئيس الدولة يهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان

رئيس الدولة يهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان
22 مارس 2023 19:22

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الإمارات وجميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكتب سموه على موقع تويتر "يهل علينا شهر الرحمة والمغفرة".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "اللهم اجعله شهر خير وبركة على بلادنا وعلى الجميع".

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محمد بن زايد
رئيس الدولة
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