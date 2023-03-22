محمد بن راشد يهنئ الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول رمضان

كل التهنئة لشعب الإمارات ولكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك … أعاده الله علينا وعليكم بالخير والرحمة والأمن والإيمان .. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال …