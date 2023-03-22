محمد بن راشد يهنئ الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول رمضان
محمد بن راشد يهنئ الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول رمضان
22 مارس 2023 18:32
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «كل التهنئة لشعب الإمارات ولكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك… أعاده الله علينا وعليكم بالخير والرحمة والأمن والإيمان .. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال».
كل التهنئة لشعب الإمارات ولكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك … أعاده الله علينا وعليكم بالخير والرحمة والأمن والإيمان .. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال …