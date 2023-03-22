الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا نهاراً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً شمالاً وشرقاً وتكون مثيرة للغبار وتخف سرعتها آخر الليل وصباح الجمعة.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل 60 كم/س على الجبال.
يكون الموج في الخليج العربي مضطربا يصبح متوسطا غرباً بعد الظهر. يحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والمد الثاني عند الساعة 02:51 والجزر الأول عند الساعة 08:04 والجزر الثاني عند الساعة 20:30.
في بحر عمان، يكون الموج مضطربا. يحدث المد الأول عند الساعة 11:14 والمد الثاني عند الساعة 22:59 والجزر الأول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:31.