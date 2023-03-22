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حاكم الشارقة يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بحلول شهر رمضان

حاكم الشارقة: منح إضافية شهرية لأبنائي متقاعدي الجهات الاتحادية
22 مارس 2023 17:41

 بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل أعرب فيها عن صادق تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة المباركة داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

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وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة أيضاً بمناسبة شهر رمضان إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية متمنياً لهم دوام الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

 

 

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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