«صحة» تعلن أوقات عمل منشآتها الطبية خلال شهر رمضان
«صحة» تعلن أوقات عمل منشآتها الطبية خلال شهر رمضان
22 مارس 2023 16:59
أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أوقات العمل في منشآتها الطبية خلال شهر رمضان المبارك في جميع مناطق إمارة أبوظبي. وتعمل وحدات الطوارئ في جميع مدينة الشيخ خليفة الطبية ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى الكورنيش ومستشفيات توام والظفرة على مدار 24 ساعة ومراكز الرعاية العاجلة تعمل على مدار الساعة في مستشفيي الرحبة والعين. ويعمل قسم طوارئ الراشدين وطوارئ الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بينما تعمل وحدة الرعاية الطارئة في مستشفى الرحبة من الساعة 14:00 إلى الساعة 02:00 طوال أيام الأسبوع وتفتح العيادات الخارجية التخصصية في مدينة الشيخ خليفة الطبية وجناح العلوم السلوكية ومستشفى الرحبة من الإثنين إلى الخميس من الساعة 09:00 حتى 15:00 ومن 21:00 حتى 01:00 ويوم الجمعة من 09:00 حتى 13:00 ومن 21:00 حتى 01:00. وفي مستشفى الكورنيش تفتح العيادات الخارجية ومركز صحة المرأة من 09:00 صباحاً حتى 15:00 مساءً وتغلق أيام السبت والأحد ..و ستعمل عيادة الصفار الكورنيش (SBR) فقط ايام السبت من 09:00 صباحاً حتى 15:00 مساءً. و في مدينة الشيخ شخبوط الطبية من الاثنين إلى الخميس من الساعة 09:00 صباحاً حتى 15:00 مساءً ومن 21:00 مساءً حتى الواحدة ليلاً والجمعة من 09:00 صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن 21:00 مساءً حتى الواحدة ليلاً وتفتح عيادة الحقن والتضميد بمدينة الشيخ شخبوط الطبية ايام السبت و الاحد من الساعة 09:00 حتى 15:00 . كما يستقبل مستشفى توام المراجعين في مركز الرعاية العاجلة بمستشفى العين على مدار الساعة ويستقبل مركز التأهيل والعلاج الطبيعي بمستشفى العين المراجعين أيام الاثنين الى الخميس من الساعة 8:00 حتى 16:00 أما يوم الجمعة فمن الساعة 08:00 حتى 13:00ظهراً ويغلق يومي السبت والأحد. وأما مركز الصحة لرعاية الكلى في العين يعمل من الاثنين الى السبت من الساعة 8:00 حتى الساعة 12:00 بعد منصف الليل ويغلق يوم الأحد. وتعمل العيادات الخارجية في مستشفى توام ومستشفى العين من الاثنين الى الخميس من الساعة 9:00 حتى 15:00 يوم الجمعة من الساعة 08:30 حتى 12:30 ظهراً وتغلق يومي السبت والأحد . وتعمل العيادات الخارجية وعيادة الأسنان واعادة التاهيل في مستشفى الوقن من الاثنين الى الجمعة من الساعة 9:00 حتى 15:00 وتغلق يومي السبت والأحد. وتعمل عيادة الطب العام في مستشفى الوقن من 09:00 صباحاً حتى الواحدة ليلاً وتعمل عيادة الأطفال والطب الداخلي في مستشفى الوقن من 11:00 حتى 13:00 والفترة المسائية من 21:00 حتى الواحدة ليلاً. كما أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لبيورهيلث عن ساعات عمل المراكز الصحية في أبوظبي حيث ستكون أوقات العمل في مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل ومركز الباهية ومركز بني ياس من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 حتى 16:00 والفترة المسائية من 20:00 وحتى 01:00 و السبت من 20:00 حتى 01:00 والأحد من الساعة 09:00 حتى 16:00 والفترة المسائية من 20:00 وحتى 01:00 ومركز مدينة خليفة والمقطع والبطين والفلاح ومدينة محمد بن زايد والشامخة ومركزي الظفرة والمفرق لطب الأسنان والمشرف التخصصي للأطفال من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 حتى 16:00 والفترة المسائية من 20:00 حتى 1:00 والأحد من الساعة 20:00 حتى 1:00 ومركز المدينة للصحة المهنية من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 حتى 15:00 ويغلق أيام السبت والأحد ..أما مركز السمحة فيفتح من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 حتى 16:00 و من 20:00 حتى 01:00 ويغلق أيام السبت والأحد. وعن المراكز الصحية في مدينة العين فتعمل مراكز سويحان والقوع والختم ومزيد والهير على مدار 24 ساعة من الاثنين حتى الأحد على مدار الأسبوع ومراكز نعمة والهيلي واليحر تعمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 حتى 16:00 والفترة المسائية من الساعة 20:00 إلى 1:00 والسبت من الساعة 20:00 إلى 1:00 والأحد من الساعة 09:00 حتى 16:00 والفترة المسائية من الساعة 20:00 إلى 1:00 ومركز المويجعي والطوية التخصصي للأطفال ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل والجاهلي والعين لطب الأسنان تعمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 حتى 16:00 والفترة المسائية من الساعة 20:00 إلى 1:00 وتغلق أبوابها يوم السبت وتعمل يوم الأحد خلال الفترة المسائية من 20:00 إلى 1:00 ومركزا الفقع والخزنة يعملان خلال الفترة الصباحية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 حتى 16:00 ويغلقان يومي السبت والأحد. ومراكز رماح وزاخر والمقام تعمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 حتى 16:00 والفترة المسائية من الساعة 20:00 إلى 1:00 وتغلق يومي السبت والأحد ومركز الشويب الصحي يعمل في الفترة المسائية فقط من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 20:00 إلى 1:00 ويغلق يوم السبت ويعمل يوم الأحد في الفترة المسائية فقط من الساعة 20:00 إلى 1:00. أما بالنسبة لمراكز فحص الإقامة في أبوظبي فتعمل من الاثنين حتى الجمعة من 08:00 إلى 17:00 والأحد من 09:00 حتى 16:00 ومركزي المصفح والعين من الاثنين حتى الجمعة من 08:00 إلى 16:00 والأحد من 09:00 حتى 16:00 وتعمل مراكز فحص الإقامة في الشهامة وبني ياس ومدينة زايد وغياثي من الاثنين حتى الجمعة من 08:00 إلى 15:00 وتغلق يوم الأحد. وأما بالنسبة لمراكز فحص الإقامة في سويحان والمرفأ والسلع ودلما فتعمل من الاثنين حتى الجمعة من 09:00 حتى 15:00 وتغلق يوم الأحد ..ومركزي فحص الإقامة في النخبة وطب بريستيج تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 09:00 حتى 15:00. ومراكز فحص الإقامة في المشرف والوحدة مول تعمل من الاثنين حتى الأحد في الفترة الصباحية من 10:00 حتى 14:00 والفترة المسائية من 21:00 حتى 12:00. وستكون أوقات العمل في جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الظفرة في كل من مدينة زايد والمرفأ وليوا وغياثي ودلما من الاثنين إلى الخميس من الساعة 09:00 حتى 15:00 والفترة المسائية من 21:00 حتى01:00 وأيام الجمعة من الساعة 08:30 حتى 12:30 و الفترة المسائية من 21:00 حتى 01:00 وتغلق يومي السبت والأحد. وتعمل العيادات الخارجية في مستشفى السلع من الاثنين إلى الخميس من الساعة 09:00 وحتى 15:00 والفترة المسائية من 21:00 حتى 1:00 وأيام الجمعة من الساعة 08:30 حتى12:30 والفترة المسائية من الساعة 20:00 حتى 01:00 ويوم الاحد من 21:00 حتى 01:00 صباحاً. وكل من عيادة ابو الابيض وعيادة صير بني ياس طوال أيام الأسبوع من الساعة 08:00 وحتى 20:00 ويعمل مركز بدع المطاوعة الطبي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 وحتى 12:00 والفترة المسائية من 21:00 وحتى 12:00 ويغلق يومي السبت والأحد. وعيادة الأسنان في مدينة زايد من الاثنين إلى الخميس من الساعة 09:00 حتى 15:00 والفترة المسائية من 21:00 حتى 1:00 وأيام الجمعة من الساعة 08:30 حتى 12:30 والفترة المسائية من الساعة 21:00 حتى 01:00 وتغلق يومي السبت والأحد. ومركز الظفرة لطب الأسرة من الاثنين إلى الخميس تعمل من الساعة 09:00 وحتى 15:00 ومن 20:00 حتى 01:00 وايام الجمعة من الساعة 08:30 حتى 12:30 والفترة المسائية من الساعة 20:00 حتى 01:00 ويومي السبت والأحد من الساعة 21:00 وحتى 1:00. ومركز صحة لرعاية الكلى في مدينة زايد يومياً من الساعة 7:00 ولغاية 19:00 ويغلق يوم الأحد ومستشفى غياثي ومستشفى المرفأ أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من الساعة 7:00 وحتى 19:00. ومستشفى السلع أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 7:00 وحتى 19:00 ومستشفى ليوا أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 8:00 وحتى 20:00. ومستشفى دلما أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من الساعة 08:00 وحتى 16:00. كما تفتح مراكز الأسنان التخصصية أبوابها في كل من مركز الظفرة والمفرق لطب الأسنان الأحد الساعة 20:00 إلى 01:00 ومن الإثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 وحتى16:00 ومن 20:00 وحتى 01:00 وتعمل مراكز "صحة" لرعاية الكلى في أبوظبي والعين والمركز الرئيسي من الإثنين إلى الخميس من الساعة 09:00 وحتى 15:00 وتغلق من الجمعة للأحد. وتعمل بنوك الدم في أبوظبي والعين والظفرة خلال شهر رمضان المبارك من الاثنين إلى الجمعة وأيام الأحد من الساعة 08:00 وحتى 14:00 و من الساعة 20:00 وحتى 2:00 فيما تواصل عمليات إمداد المستشفيات باحتياجاتها من الدم على مدار الساعة وسوف يغلق بنك الدم أيام السبت.