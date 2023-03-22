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حاكم عجمان يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بحلول شهر رمضان المبارك

حاكم عجمان يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بحلول شهر رمضان المبارك
22 مارس 2023 16:56

هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أخاه، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ..داعيا العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير و البركات.
كما هنأ صاحب السمو حاكم عجمان .. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد حكام الإمارات.
وبعث سموه كذلك برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ..متمنيا لهم موفورالصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم وللأمة العربية والإسلامية العزة والتقدم.
وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان بهذه المناسبة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأولياء العهود.

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