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حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 399 من نزلاء المؤسسة العقابية بمناسبة شهر رمضان

حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 399 من نزلاء المؤسسة العقابية بمناسبة شهر رمضان
22 مارس 2023 16:49

 أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 399 نزيلاً من مختلف الجنسيات من المحكومين في قضايا مختلفة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وانطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إعطاء المحكومين فرصة لبدء حياة جديدة وتمكينهم للعودة إلى المجتمع ليصبحوا أفراداً صالحين والمحافظة على استقرار أسرهم.
وبهذه المناسبة رفع قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المكرمة التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على تعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين معرباً عن أمله أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوسهم وفرصة للاستفادة من هذا الشهر الفضيل في سبيل عوتهم إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره.

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