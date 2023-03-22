الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سارة الأميري: لا يشترط حصول المعلم المواطن على «الآيلتس» للتقدم للوظيفة

سارة الأميري: لا يشترط حصول المعلم المواطن على «الآيلتس» للتقدم للوظيفة
22 مارس 2023 16:12

منى الحمودي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
«تريندز»: مسار التنمية بالإمارات والصين يعزز العلاقات الاستراتيجية

وجه سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً حول معاناة الكثير من المواطنين المتقدمين للوظائف في سلك التدريس، وخاصة المتخصصين في بعض المواد مثل اللغة العربية والجغرافيا والتاريخ ومواد أخرى من العلوم الإنسانية، من شرط الحصول على شهادة اجتياز اختبار IELTS للحصول على وظيفة في الوزارة.
أفادت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأنه بناءً على مراجعة جميع اشتراطات التوظيف للكادر التربوي، لا يشترط حصول المعلم المواطن المتقدم لشغل وظيفة في سلك التدريس على شهادة «الآيلتس» في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية. على أن يحصل خلال 6 أشهر من التعيين على شهادة «الآيلتس» في الدرجة الخامسة لضمان تكامل الجهود خلال التدريس، خصوصاً أنه موجود مواد تُدرس باللغة الإنجليزية في المنهج.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©