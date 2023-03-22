سارة الأميري: لا يشترط حصول المعلم المواطن على «الآيلتس» للتقدم للوظيفة

منى الحمودي (أبوظبي)

وجه سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً حول معاناة الكثير من المواطنين المتقدمين للوظائف في سلك التدريس، وخاصة المتخصصين في بعض المواد مثل اللغة العربية والجغرافيا والتاريخ ومواد أخرى من العلوم الإنسانية، من شرط الحصول على شهادة اجتياز اختبار IELTS للحصول على وظيفة في الوزارة.

أفادت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأنه بناءً على مراجعة جميع اشتراطات التوظيف للكادر التربوي، لا يشترط حصول المعلم المواطن المتقدم لشغل وظيفة في سلك التدريس على شهادة «الآيلتس» في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية. على أن يحصل خلال 6 أشهر من التعيين على شهادة «الآيلتس» في الدرجة الخامسة لضمان تكامل الجهود خلال التدريس، خصوصاً أنه موجود مواد تُدرس باللغة الإنجليزية في المنهج.