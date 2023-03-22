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حاكم رأس الخيمة يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بحلول شهر رمضان المبارك

حاكم رأس الخيمة يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بحلول شهر رمضان المبارك
22 مارس 2023 15:59

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعرب فيها عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة، داعياً العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.
كما بعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وبعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية ..متمنياً لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم والازدهار.
كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وإلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.

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