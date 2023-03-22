هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما هنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات.. سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة عليهم وعلى الإمارات وأهلها والعالم أجمع بالسلام والطمأنينة واليمن والبركات.