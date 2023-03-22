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محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 971 نزيلاً في دبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 971 نزيلاً في دبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
22 مارس 2023 14:40

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، "رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 971 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في إمارة دبي ومن مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي حرصاً من سموه على منح المشمولين به فرصة العودة مرة أخرى إلى حياتهم وأسرهم ومجتمعهم، كأفراد صالحين يقومون بأدوارهم في إطار مجتمعي يحترم حكم القانون الذي يشكل السياج الحامي لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة،  كما يأتي الأمر إعمالاً لقيم التسامح والعفو المتأصلة في شعب الإمارات المعطاء، لاسيما في مثل هذه المناسبة العطرة التي تتجلى فيها تلك القيم النابعة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وأوضح النائب العام لإمارة دبي أن أمر الإفراج يعكس كذلك اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإدخال البهجة والسرور على قلوب أُسَرِ المشمولين بالأمر في مثل هذه المناسبات العطرة، مؤكداً أن النيابة العامة باشرت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ أمر الإفراج وإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة لتمكين المشمولين بالعفو من الانضمام إلى ذويهم في أقرب وقت ممكن. 

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