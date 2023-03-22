"درب السلامة".. مسلسل رمضاني من شرطة أبوظبي للأطفال
"درب السلامة".. مسلسل رمضاني من شرطة أبوظبي للأطفال
22 مارس 2023 14:36
تبث شرطة أبوظبي حلقات المسلسل "درب السلامة" الذي يهدف إلى نشر الثقافة المرورية لفئة الأطفال باستخدام الرسوم المتحركة التشويقية خلال شهر رمضان المبارك 1444-2023م في منصات التواصل الاجتماعي بصورة تجذب الأطفال وتلفت انتباههم بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وتعريفهم بمختلف الرسائل التي تتبناها مديرية المرور والدوريات لتعزيز السلامة وترسيخها في المجتمع.
وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة أن مسلسل درب السلامة الذي يتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة والجهات المختصة يتضمن مجموعة من أبطال شخصيات عائلة سالم ويتم تقديمه في نحو 26 حلقة متضمناً حلقات توعية بالسلامة المرورية للأطفال وطلبة المدارس.
ولفت إلى أن شخصيات عائلة سالم المصورة من تصميم منتسبي شرطة أبوظبي وتنشر شهرياً في مجلة ماجد وتتضمن رسائل تثقيفية لغرس الوعي في نفوس الأطفال وتشجيعهم على التعاون مع الشرطة وتطبيق قواعد وأنظمة المرور، وتوعيتهم بمختلف الموضوعات الأمنية.
وتضم شخصيات "عائلة سالم" والتي ستظهر في المسلسل الأب سالم الحريص على غرس حب الوطن والالتزام بالقوانين والأخلاق الحميدة في نفوس أسرته فضلاً عن الأبناء مبارك وروضة، إلى جانب شخصية الضابط "صقر"الذي يقدم النصائح المفيدة لخدمة الجمهور وسلامتهم وأمنهم.