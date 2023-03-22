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حمد الشرقي يصدر قراراً بتعيين يوسف العوضي مديرا لمكتب الرقابة المالية بالإنابة

حاكم الفجيرة
22 مارس 2023 14:23

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة القرار رقم (2) لسنة 2023 بتعيين يوسف عبدالله يوسف العوضي مديراً لمكتب الرقابة المالية بالإنابة.

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية المحلية.

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