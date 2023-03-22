"النقل المتكامل" يعلن عن مواعيد خدماته خلال شهر رمضان المبارك
"النقل المتكامل" يعلن عن مواعيد خدماته خلال شهر رمضان المبارك
22 مارس 2023 14:09
أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام "درب" للتعرفة المرورية ومواعيد عمل حافلات النقل العام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هـ (2023).
وأوضح المركز أن اثنين من مراكز إسعاد المتعاملين ستستقبل المراجعين خلال شهر رمضان، هما مركز إسعاد المتعاملين في المقر الرئيسي لبلدية مدينة أبوظبي، ومركز إسعاد المتعاملين في المقر الرئيسي لبلدية مدينة العين، وذلك من الإثنين إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً، فيما ستكون ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً.
كما يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقات "درب" و"دربي" للهواتف الذكية ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وفيما يخص خدمة المواقف العامة خلال شهر رمضان، سيتم العمل بها حسب النظام الحالي حيث ستُطبق رسوم المواقف العامة السطحية من يوم الإثنين إلى يوم السبت، من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 صباحاً، وستكون الرسوم مجانية في يوم الأحد. وتقرر تعديل أوقات الذروة في شهر رمضان، التي تُطبق خلالها رسوم نظام التعرفة المرورية "درب"، لتكون من الساعة 8:00 إلى الساعة 10:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 2:00 إلى الساعة 4:00 في الفترة المسائية، من يوم الإثنين إلى يوم السبت، وستكون الرسوم مجانية يوم الأحد، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة المرور والتنقل خلال الشهر. وستكون خدمات حافلات النقل العام خلال شهر رمضان متوفرة في مدينة أبوظبي وضواحيها طوال أيام الأسبوع وتبدأ في الفترة الصباحية بين الساعة 5:00 و6:00 صباحاً وتستمر حتى الساعة 1:00 صباحاً، أما خدمات الحافلات في الضواحي ستعمل من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً كما سيكون هناك تغيير طفيف على التواتر الزمني لبعض الخدمات.
وفي مدينة العين ستعمل شبكة النقل بالحافلات العامة خلال شهر رمضان من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 صباحاً، أما خدمات الحافلات في الضواحي ستعمل من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 مساءً وبعضها حتى 12:00 صباحاً، فيما سيبقى التواتر الزمني لمعظم خدمات الضواحي من دون تغيير، بينما سيكون هناك تغير طفيف على التواتر الزمني لبعض الخدمات داخل مدينة العين. وستكون خدمات حافلات النقل العام في منطقة الظفرة خلال الشهر الفضيل متوفرة حسب ساعات التشغيل الاعتيادية باستثناء تعديلات طفيفة، فيما ستتوقف الحافلات عن العمل خلال فترة الإفطار. اما بالنسبة لخدمة أبوظبي إكسبرس، ستعمل من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 صباحاً خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع. وفيما يتعلق بخدمة حافلة عند الطلب "أبوظبي لينك"، ستعمل هذه الخدمة حسب الجدول الحالي من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً طوال أيام الأسبوع. وللاطلاع على مواعيد الحافلات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي. وبمناسبة حلول الشهر الفضيل، يرفع مركز النقل المتكامل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة، ولشعب دولة الإمارات ، والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله أن يُعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.