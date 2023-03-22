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سارة بنت يوسف الأميري: افتتاح مجمع محمد بن زايد التعليمي بالفجيرة بطاقة استيعابية 2500 طالب العام الدراسي المقبل

سارة بنت يوسف الأميري: افتتاح مجمع محمد بن زايد التعليمي بالفجيرة بطاقة استيعابية 2500 طالب العام الدراسي المقبل
22 مارس 2023 13:05

منى الحمودي (أبوظبي)

أعلنت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن بدء المؤسسة في تنفيذ مشروع بناء 11 مجمع تعليمي في الدولة منها مجمع مدينة محمد بن زايد التعليمي في إمارة الفجيرة، والذي سيتم افتتاحه في بداية العام الدراسي القادم، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 2500 طالب وطالبة لتلبية احتياجات المنطقة في المنظومة التعليمية.

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وأوضحت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، في ردها على سؤال ناصر محمد اليماحي  عضو المجلس الوطني الاتحادي، بشأن البرامج التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والخطة الزمنية المتبعة لإنشاء مدارس في مدينة الشيخ محمد بن زايد بإمارة الفجيرة، التيما زالت تفتقر إلى أي مدرسة تعليمية تخدم المنطقة، وأن أقرب مدرسة تبعد حوالي 35 إلى 40 دقيقة الأمر الذي يعد عائقاً في سهولة وصول الطلبة لتلك المدارس بشكل يومي. 
وأكدت أن مشاريع بناء المجمعات التعليمية سيكون لها دور كبير في تعزيز منظومة التعليم ويحقق الأهداف الجوهرية للمؤسسة وأهمها ضمان توفير تعليم متكافئ لكافة أفراد المجتمع، مشيرة بأن التوزيع الجغرافي لتواجد المدارس يعتبر أحد العوامل بالغة الأهمية لتوفير تعليم مستدام ومناسب يساهم في تطوير العملية التعليمية.
ونوهت بأن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تقوم بشكل دوري بدراسة احتياجات الميدان، آخذة بعين الاعتبار النمو السكاني وعليه يتم وضع خطط الانشاء والدمج في المدارس.


وقالت «برعاية كريمة من القيادة الرشيدة تم البدء في بناء 11 مجمع تعليمي في الدولة وسيتم انشاء 3 مجمعات تعليمية في إمارة الفجيرة تشمل منطقة دبا الفجيرة والبدية ومدينة محمد بن زايد في الفجيرة، بمرافقها الشاملة من صالات رياضية ومختبرات ومسابح ومسرح ومكتبة وقاعات طعام وملاعب خارجية.
وأضافت« سيتم افتتاح مجمع مدينة محمد بن زايد التعليمي في إمارة الفجيرة، العام الدراسي القادم، وفقاً لأعلى المعايير والموصفات الفنية حيث يتسع لنحو 2500 طالب وطالبة ليلي احتياجات المنطقة».

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
سارة بنت يوسف الأميري
الفجيرة
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