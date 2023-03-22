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حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان

حاكم أم القيوين
22 مارس 2023 12:53

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.

يأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال السرور والبهجة على قلوب أسرهم وعائلاتهم، خلال شهر رمضان المبارك.  

 

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