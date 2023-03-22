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توزيع 200 طن من التمور على المتضررين من الزلازل في تركيا ضمن "الفارس الشهم 2"

توزيع 200 طن من التمور على المتضررين من الزلازل في تركيا ضمن "الفارس الشهم 2"
22 مارس 2023 10:05

بدأت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالتعاون مع شركائها في عملية "الفارس الشهم 2" توزيع 200 طن من التمور على حوالي 11 منطقة متضررة من الزلازل التي تأثرت بها عدد من القرى والمدن التركية الشهر الماضي وخلفت عددا من الضحايا والمصابين. 

وتعد هذه الكمية من التمور هدية من الإمارات للمتضررين من الزلازل وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتعكس هذه المبادرة حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توفير متطلبات الأسر المتضررة خلال الشهر الكريم والتخفيف من أوضاعهم الصعبة والحد من معاناتهم الإنسانية.

وسيتم توزيع التمور على الفئات والشرائح المستحقة للدعم والمساندة وفقا لأوضاعها الإنسانية والاقتصادية.

وتواصل قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع جهودها في تنفيذ مرحلة الاستقرار وإعادة التاهيل بعد نجاحها في تحقيق مرحلة الاستجابة السريعة ضمن عملية "الفارس الشهم 2" .

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