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الإمارات

حاكم أم القيوين لمتضرري زلزال سوريا وتركيا: الإمارات معكم

حاكم أم القيوين يطلع على جهود المتطوعين المشاركين في حملة جسور الخير (وام)
22 مارس 2023 01:45

أم القيوين (وام)

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اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على جهود المتطوعين المشاركين في حملة «جسور الخير»، والتي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة، لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية فبراير الماضي.
جاء ذلك، خلال زيارة صاحب السمو حاكم أم القيوين لمقر الحملة في قاعة الاتحاد بأم القيوين، يرافقه كل من الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.
وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين بجولة في القاعة، شملت مختلف محطات العمل، بدءاً من عمليات إعداد الطرود وتجهيزها، وصولاً إلى عمليات التحميل، كما شارك سموه المتطوعين في إعداد الحزم الإغاثية والطرود الغذائية. وأشاد سموه بالجهود المجتمعية في إغاثة الأشقاء السوريين والأتراك، والتي جاءت استجابة لدعوة الدولة لمد يد العون لمتضرري الزلزال الذي ضرب كلاً من الجمهورية العربية السورية وتركيا في فبراير الماضي. ووقّع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا رسالة موجهةً للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، أعرب فيها عن تضامنه معهم ووقوفه إلى جانبهم في كافة الظروف، حيث جاء في نصها: «دولة الإمارات قيادةً وشعباً تقف معكم في محنتكم وتمد إليكم جسور الخير تعبيراً عن حبها الصادق لكم وتجسيداً لمعاني الأخوة بيننا».
من جانبه، قال معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر «تشرفنا بحضور صاحب السمو حاكم أم القيوين، لحملة جسور الخير ووقوفه على سير عملياتها، ما يؤكد حرص سموه على تعزيز فعالياتها، وتقديره لأبنائه المتطوعين الذين تداعوا لتلبية نداء الواجب تجاه إخوانهم في الإنسانية». وأكد أن سموه يعتبر من الداعمين الأساسيين لمسيرة «الهلال الأحمر» الإنسانية، والمعززين لقدراتها والمساهمين في ترقية وتطوير برامج «الهيئة» محلياً وخارجياً، مشيراً إلى الدعم المستمر الذي يقدمه سموه لمركز «الهلال الأحمر» في أم القيوين، ما ساهم في تعزيز دور المركز على ساحته المحلية، وتوسيع مظلة المستفيدين من خدماته في الإمارة.
وأعرب المتطوعون في الحملة عن فخرهم بزيارة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا لمقر الحملة، ما منح عملهم وجهودهم حافزاً ملهِماً وزخماً كبيراً، ورسّخ اعتزازهم بما يقدمونه من وقت وجهد من أجل التخفيف عن إخوتهم في الإنسانية ممن أصابتهم الكارثة.

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