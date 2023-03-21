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الإمارات

النائب العام: مبادرة رئيس الدولة بالإفراج عن 1025 نزيلاً لفتة إنسانية تعكس نهج العطاء والتسامح

حمد سيف الشامسي
22 مارس 2023 01:42

أبوظبي (وام)

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أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1025 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، لفتة أبوية وإنسانية، تجسد نهج العطاء والتسامح لصاحب السمو رئيس الدولة، وحرص سموه على منح المعفو عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين، يلتزمون بقوانين الدولة، بما يكفل تعزيز مسيرتها التنموية نحو المستقبل المزدهر. 
وأشار النائب العام إلى أن القرار يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة لكافة أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية، لافتاً إلى دور المبادرة في إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، وتعزيز قيم التراحم والمحبة والتلاحم الاجتماعي، خاصة في ظل تزامنها مع شهر رمضان الكريم، إلى جانب أثرها الإيجابي، إذ تفتح أبواب التفاؤل بالمستقبل في نفوس المشمولين بالعفو، فضلاً عما تمثله من حافز لغيرهم من النزلاء على الالتزام بحسن السلوك لنيل مثل هذا العفو مستقبلاً. ورفع النائب العام للدولة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى قيادات دولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بالخير والسعادة وموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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