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تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية في عجمان

تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية في عجمان
22 مارس 2023 01:42

عجمان (الاتحاد) 

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إكمال كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث ستواصل تقديم خدماتها في الأوقات المعلنة، وستكثف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية بالإمارة، وجميع منافذ البيع ومراكز التسوق والمطاعم والمطابخ الشعبية، ومصانع الأغذية ومحال الحلويات والمخابز. 
وأكدت الدائرة أنها تحرص بشكل دوري على التغطية الكاملة لكافة المنشآت الغذائية، وإخضاعها للرقابة والتفتيش المستمر طوال شهر رمضان الفضيل، والذي يشهد حركة دؤوبة على مدار الساعة وزيادة لوتيرة النشاط التجاري، في إطار السعي الدائم للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وضمان توفير غذاء آمن وصحي للجميع بالإمارة.
وأضافت: إن إدارة ومتابعة عمليات التفتيش والرقابة، تتم وفق أفضل الممارسات والاعتمادات الدولية في مجال سلامة الغذاء لضمان فعالية عمليات التفتيش باستخدام أحدث الأنظمة وأجهزة التفتيش المتطورة لعمليات التفتيش والرقابة، حيث بدأت الدائرة استعداداتها لهذا العام بعدد من الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة لضمان التزامها بالمتطلبات الصحية، منفذة 2221 زيارة تفتيش خلال عام 2023 باستخدام نظام التفتيش الذكي.
وأوضحت الدائرة استمرارية العمل على مراقبة الإمدادات الغذائية الواردة عبر ميناء عجمان، لضمان التدفق الغذائي بشكل طبيعي للإمارة، حيث يتميز شهر رمضان بزيادة الواردات الغذائية من مختلف الأصناف الغذائية والتي يتم فحصها ومعاينتها بمرافق التفتيش الخاصة بالدائرة في ميناء عجمان، وفق أفضل الممارسات بوساطة فرق عمل تفتيش مؤهلة بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة 
وقالت الدائرة: إن مراكز الخدمة ستفتح أبوابها أمام الجمهور من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف مساءً من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، كما وستواصل تقديم خدماتها يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة مساء.

الإمارات
الحملات التفتيشية
عجمان
رمضان
شهر رمضان
دائرة البلدية والتخطيط
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