الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الإفتاء الشرعي» يطلق هويته المرئية الجديدة

عبدالله بن بيه
22 مارس 2023 01:42

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك

أطلق معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الهوية المرئية الجديدة للمجلس، وذلك بحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام المجلس، ومشاركة أصحاب الفضيلة الأعضاء، ولفيف من مديري الإدارات وعدد من الموظفين.
وتوجَّه معالي رئيس المجلس بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على ما يلقاه المجلس من اهتمام ودعم في تنفيذ مهامه واختصاصاته، آملاً أن تكون الهوية المرئية لبنة من لبنات تطوير المجلس وتمكينه من أداء واجباته وفق أفضل المعايير الفنية والإدارية.
وقد جاءت الهوية المرئية الجديدة للمجلس حاملةً في دلالتها ومعانيها العديد من القيم الإماراتية النبيلة المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف.
ويتكون الشعار الجديد للمجلس من عناصر رمزية مترابطة تعبر عن أهداف ومجالات اهتماماته، حيث يرمز شكل الأعمدة وتناسقها في الشعار: إلى المنهج الإفتائي الحضاري المستدام، القائم على الاجتهاد الجماعي المؤسسي، وتلاقي العقول للتوصل إلى فتوى شرعية تتناسب مع واقع المجتمع وتطوراته المعاصرة والمستقبلية، ولتعبر عن الاتزان والاعتدال، والتيسير ورفع الحرج، والتسامح والانفتاح الحضاري في الفتوى الشرعية.
وتعبر دلالات (القلم)، عن العلم الرصين والحكمة والمعرفة العميقة، التي تعد وسيلة أساسية لبناء فتوى مؤصلة وسليمة، بالإضافة إلى الرمزية في التعبير عن اجتهادات وآراء العلماء الموثوقين وما خطته أقلامهم من إرث فقهي إنساني حضاري، كما يشير إلى عِظم المسؤولية التي تقع على عاتق المتخصص في الآراء الشرعية مما يستدعي منه الحكمة والتثبت والنظر في المآلات والمقاصد وعدم التسرع في إبداء الحكم الشرعي.
أما كلمة «الإفتاء»، فقد رسمت بخط عصري حديث للدلالة على مقتضيات التجديد والتطوير في المصادر والمحتويات والاجتهادات الإفتائية لتواكب مستجدات العصر، كما تعبر عن مكونات منظومة الإفتاء بما تشمل من: مستفتٍ، ومتخصص بالآراء الشرعية، وحكم شرعي.

الإفتاء الشرعي
مجلس الإفتاء الشرعي
الإمارات
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
عبدالله بن بيه
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
الرياضي
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
اليوم 14:56
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
الرياضي
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
اليوم 14:55
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©