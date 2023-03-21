«الإفتاء الشرعي» يطلق هويته المرئية الجديدة

أبوظبي (وام)

أطلق معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الهوية المرئية الجديدة للمجلس، وذلك بحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام المجلس، ومشاركة أصحاب الفضيلة الأعضاء، ولفيف من مديري الإدارات وعدد من الموظفين.

وتوجَّه معالي رئيس المجلس بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على ما يلقاه المجلس من اهتمام ودعم في تنفيذ مهامه واختصاصاته، آملاً أن تكون الهوية المرئية لبنة من لبنات تطوير المجلس وتمكينه من أداء واجباته وفق أفضل المعايير الفنية والإدارية.

وقد جاءت الهوية المرئية الجديدة للمجلس حاملةً في دلالتها ومعانيها العديد من القيم الإماراتية النبيلة المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف.

ويتكون الشعار الجديد للمجلس من عناصر رمزية مترابطة تعبر عن أهداف ومجالات اهتماماته، حيث يرمز شكل الأعمدة وتناسقها في الشعار: إلى المنهج الإفتائي الحضاري المستدام، القائم على الاجتهاد الجماعي المؤسسي، وتلاقي العقول للتوصل إلى فتوى شرعية تتناسب مع واقع المجتمع وتطوراته المعاصرة والمستقبلية، ولتعبر عن الاتزان والاعتدال، والتيسير ورفع الحرج، والتسامح والانفتاح الحضاري في الفتوى الشرعية.

وتعبر دلالات (القلم)، عن العلم الرصين والحكمة والمعرفة العميقة، التي تعد وسيلة أساسية لبناء فتوى مؤصلة وسليمة، بالإضافة إلى الرمزية في التعبير عن اجتهادات وآراء العلماء الموثوقين وما خطته أقلامهم من إرث فقهي إنساني حضاري، كما يشير إلى عِظم المسؤولية التي تقع على عاتق المتخصص في الآراء الشرعية مما يستدعي منه الحكمة والتثبت والنظر في المآلات والمقاصد وعدم التسرع في إبداء الحكم الشرعي.

أما كلمة «الإفتاء»، فقد رسمت بخط عصري حديث للدلالة على مقتضيات التجديد والتطوير في المصادر والمحتويات والاجتهادات الإفتائية لتواكب مستجدات العصر، كما تعبر عن مكونات منظومة الإفتاء بما تشمل من: مستفتٍ، ومتخصص بالآراء الشرعية، وحكم شرعي.