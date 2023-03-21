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«إسلامية الشارقة» تعلن عن برامجها الرمضانية

«إسلامية الشارقة» تعلن عن برامجها الرمضانية
22 مارس 2023 01:44

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة عن برنامجها الرمضاني الحافل بالعديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات الدعوية المتنوعة التي تسهم في رفع الوعي الديني لدى فئات وشرائح المجتمع بجالياته المختلفة، وتوفر لهم الأجواء الإيمانية، وتلبي احتياجاتهم، حيث يتسابق الصائمون في الشهر الفضيل على إحياء لياليه بالصلاة، وقراءة القرآن، والتزود بالطاعات، وأعمال البر والإحسان.
وأكدت الدائرة على استكمال استعداداتها للشهر الفضيل، حيث قامت بافتتاح 15 مسجداً جديداً ضمن خطتها لافتتاح 20 مسجداً مع نهاية شهر رمضان، بمناطق مختلفة من مدن الإمارة.
وتقدم عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس الدائرة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والغفران، سائلاً الله تعالى أن يعم الأمن والأمان على دولة الإمارات ويحفظها من كل شر وسوء.
وأكد رئيس «الشؤون الإسلامية» على أن الدائرة أعدت البرنامج الرمضاني ليشمل جميع مدن الإمارة ويناسب فئات وشرائح المجتمع كافة بجالياته المختلفة؛ نظراً لمكانة شهر رمضان المبارك في قلوب المسلمين، وانطلاقاً من رسالتها السامية التي تتولاها في الإمارة لتعزيز الثقافة الإسلامية والوعي الديني لدى أفراد المجتمع.

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