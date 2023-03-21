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صندوق الزكاة يطلق حملته الإعلامية العشرين 2023

صندوق الزكاة يطلق حملته الإعلامية العشرين 2023
22 مارس 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن صندوق الزكاة عن إطلاق حملته الإعلامية العشرين 2023، تحت شعار «زكاتك استدامة ونماء». وقال الدكتور محمد سليمان البلوشي المكلف بأعمال أمين عام صندوق الزكاة: 
إن هذه الحملة الإعلامية تأتي ضمن مجموعة من الشعارات المتجددة التي يطلقها الصندوق على حملاته الإعلامية في سبيل تذكير المجتمع بفريضة الزكاة والدعوة لأدائها، والتسويق لخدمات صندوق الزكاة في خدمتها وخدمة دافعي الزكاة، بما يعود نفع ذلك على المستحقين لها ويخدم المجتمع أولاً وآخراً.
وقال: نسعى عبر حملتنا الإعلامية هذه للتركيز على الخدمات الرقمية التي يطلقها صندوق الزكاة والتي تخدم متعامليه من المزكين، تماشياً وتوافقاً مع توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق السعادة للمتعاملين، وذلك عبر إبراز الخدمات الرقمية المتميزة، وجميعها مؤتمتة بنسبة 100%، ومن الإضافات الإبداعية في الحملة العشرين أنه تمت إضافة مادة إعلامية باسم الفقرات الزكوية يتم عرضها بشكل يومي عبر التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي لصندوق الزكاة، والتي تم تسجيلها بمشاركة أعضاء اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة، الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد والدكتور محمد سليمان البلوشي والمستشار الشيخ طالب محمد الشحي والدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، وقد تضمنت أهم المسائل والفتاوى الزكوية التي تم أفراد والشركات في المجتمع». وأفاد البلوشي بأن الصندوق نجح في تنويع قنوات الدفع لهم لتبلغ 43 قناة دفع تتنوع بين التقليدي والإلكتروني والذكي.
وعن مستهدفات الصندوق من خلال هذه الحملة أوضح الأمين العام، أن الصندوق يستهدف من خلال الحملة السنوية لهذا العام جمع 223 مليون درهم، لمساعدة 12 ألف أسرة مستحقة للزكاة. 

صندوق الزكاة
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