في أبوظبي.. خطة لتعزيز أمن المجتمع خلال شهر رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

أتمت شرطة أبوظبي جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بخطة أمنية شاملة لتعزيز أمن وسلامة المجتمع خلال الشهر الفضيل، تحقيقاً لأولوياتها الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وأمن الطرق بالإمارة.

وأكدت جاهزية قطاعات شرطة أبوظبي كافة، ضمن خطة أمنية ومرورية شاملة، لتأمين راحة وسلامة الجمهور، وتعزيز الوعي الأمني والمروري لأفراد المجتمع كافة، وتوفير الانسيابية على الطرق وحول المساجد «أثناء صلاة التراويح» خلال الشهر الفضيل.

وأشارت إلى أن الخطة تستهدف توفير الأجواء الآمنة، وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، ومواجهة الظواهر والسلوكيات الأمنية والمرورية غير الإيجابية.

ويطلق قطاع الأمن الجنائي حملة توعية لمكافحة التسول، وتعزيز وسائل مكافحة هذه الآفة، وتعميق الوعي وتنمية الثقافة الأمنية لدى أفراد الجمهور، وتوعيتهم بمخاطر التجاوب مع المتسولين.

وأكمل مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية استعداداته للاستجابة للجمهور، وتقديم أرقى الخدمات لنشر وتعزيز الأمن والأمان لفئات المجتمع كافة، وحثهم على التواصل على الرقم 999 لتلقي المكالمات والبلاغات الطارئة.

وتنفذ مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع عدداً من الفعاليات للنزلاء، كالبطولات الرياضية في بيئة تتيح لهم التحلي بالأخلاق الرياضية، وتنمية المهارات، إلى جانب المسابقات الثقافية وغيرها.

وتنظم إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع مجالس رمضانية تناقش خلالها قضايا مجتمعية وأمنية في أبوظبي والعين والظفرة، وتستضيف متحدثين من مختلف إدارات الشرطة ومن الجهات الخارجية، كما تنفذ عدداً من حملات التوعية في مختلف الموضوعات.

وتنظم إدارة المراسم والعلاقات العامة مبادرة «أطعم تُؤجر» بالتعاون مع فريق «أبشر يا وطن» التطوعي، والتي تتضمن توزيع وجبات إفطار يومياً على قائدي المركبات خلال شهر رمضان المبارك.

كما تطلق إدارة الأسلحة والمتفجرات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ حملة توعية بمخاطر الألعاب النارية، تهدف إلى تثقيف فئات المجتمع بمخاطر تلك الألعاب على مستخدميها.

وأكدت إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة استعداداتها لاستقبال مكالمات الجمهور على «خدمة أمان» خلال الشهر الفضيل، والتي تضمن الحفاظ على سرية وهوية مقدم المعلومة، باللغات العربية، والإنجليزية، والآسيوية ومن خلال التواصل عبر ست قنوات عبر الهاتف (8002626)، والاتصال الدولي (009718002626)، والرسائل النصية (2828)، والتطبيق الذكي ADPolice، والموقع الإلكتروني www.adpolice.gov.ae

وتنظم المديريات والإدارات التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي العديد من المبادرات والفعاليات المتنوعة خلال الشهر الفضيل.