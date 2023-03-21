دبي تستقبل الشهر الفضيل بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الرمضانية

دبي (الاتحاد)

تقدم دبي خلال شهر رمضان المبارك العديد من التجارب المميزة التي تجمع السكان والمقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية من حملة «رمضان في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 23 مارس حتى 21 أبريل 2023، والتي تقدم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الفريدة التي تعكس الأجواء الرمضانية بما فيها وجبات الإفطار والسحور، والأسواق الرمضانية، والمجسمات المضيئة الاحتفالية التي تنتشر في كافة أرجاء المدينة، إضافة إلى أفضل العروض الترويجية والترفيهية التي تلائم جميع أفراد العائلة، وباقات الإقامة الفندقية خلال الشهر الفضيل.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «ترحب حملة «رمضان في دبي» هذا العام بالجميع للاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة، والعديد من التجارب الثقافية الفريدة التي تتضمنها الحملة طوال الشهر الكريم.

تعاون

قال أحمد الخاجة: من خلال التعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نقدم هذا العام أجندة فعاليات حافلة بالعديد من الأنشطة والتجارب وفعاليات المأكولات والمشروبات، والعروض الترفيهية، ومبادرات الخير والعطاء التي تجمع أفراد المجتمع، ما يجعل من رمضان في دبي مناسبة للاحتفاء بتراثنا وثقافتنا ويعكس روح العطاء الذي يميز مجتمعنا.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بأجواء مميزة في دبي، من خلال مشاهدة المجسمات الضوئية في مواقع متعددة في أنحاء المدينة احتفالاً بالشهر الفضيل، حيث تتزين شوارع المدينة وأشجارها وطرقها ووجهات التسوق الرئيسية، وغيرها بالإضاءات المميزة احتفالاً بشهر رمضان.

ومن الأماكن التي تعكس الأجواء الرمضانية التي يمكن زيارتها للاستمتاع بالإضاءات المميزة خلال الشهر الفضيل «برواز دبي»، وعرض ضوئي خاص في «عين دبي». كما يمكن للجمهور مشاهدة عروض تخيّل الضوئية التي تقام يومياً في فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول طيلة شهر رمضان، كما يمكن مشاهدة عرض «تأملات رمضان»، بما يتضمنه من إضاءة تنعكس على المباني، بالإضافة إلى إضاءة مصابيح في منطقة السيف وغيرها من المناطق.

كما تنطلق عروض ليالي الألعاب النارية الرمضانية، حيث تضيء السماء احتفالاً بشهر رمضان في الأول من أبريل في «ذا بييتش» مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز، وفي 8 أبريل في منطقة السيف، وفي 15 أبريل في دبي فستيفال سيتي مول، كما يمكن للزوار التسوق والتمتع بالأجواء الرمضانية والزخارف متعددة الألوان والتقاط الصور في المجالس الصغيرة الموجودة في كل من نخيل مول وابن بطوطة مول وسيركل مول.